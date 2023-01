Junges Ex-Paar aus Ludwigshafen gesteht Messerangriff

per Mail teilen

Zwei junge Angeklagte haben gestanden, 2021 einen damals 18-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt zu haben. Sie müssen sich vor dem Landgericht Frankenthal wegen versuchten Totschlags verantworten.

Ein junger Mann und seine damalige Freundin sollen ihr Opfer in Ludwigshafen-Süd im März 2021 mit Messern attackiert haben. Die mutmaßlichen Täter und das Opfer wohnten nicht weit voneinander entfernt und kannten sich wohl nur vom Sehen.

Beleidigungen und Streit vor der Messerattacke

Vor der Messerstecherei waren Angeklagte und Opfer bereits zwei Mal aneinandergeraten und beleidigten sich gegenseitig. Am Tatabend, so hat es die 21-jährige Frau über ihren Verteidiger eingeräumt, habe sie dem Opfer ein Taschenmesser ans Gesicht gehalten und ihm damit kleinere Wunden zugefügt. Wenige Sekunden später habe ihr Ex-Freund - der 27-jährige Angeklagte - mit einem größeren Messer in den Rücken des Opfers gestochen. Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein.

Opfer: "Ich rannte um mein Leben"

Das Opfer, ein inzwischen 20-jähriger, sagte dazu vor Gericht, ihm sei damals "heiß geworden", er sei zu einem Kiosk geflohen und "um mein Leben gerannt." Ein Krankenwagen brachte ihn schließlich in die Klinik, wo eine Notoperation sein Leben rettete.

Die Tat hat sich laut Staatsanwaltschaft am Abend des 12. März 2021 vor der Brüder-Grimm-Schule in Ludwigshafen zugetragen.

Beide Angeklagte mehrfach vorbestraft

Die beiden Angeklagten sind laut Gericht mehrfach vorbestraft.