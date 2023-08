Messerangriff auf Mutter und Tochter in Speyer: Angeklagter will aussagen

per Mail teilen

Ein Mann soll im Oktober auf eine 16-Jährige und ihre Mutter in deren Wohnung in Speyer eingestochen haben. Im Prozess am Landgericht Frankenthal hat er bislang geschwiegen. Jetzt will er reden.

Der Angeklagte hat sich bisher weder zu seiner Person noch zu den Vorwürfen geäußert. Jetzt kurz vor Prozessende hat er angekündigt, eine Aussage zu machen. Am 14. August soll das Urteil fallen. Laut Anklage hatte der Mann am Tattag, dem 21. Oktober 2022 seine 16-jährige Bekannte und deren Mutter zuhause in Speyer besucht. Als die Jugendliche dem Angeklagten gesagt habe, dass sie bereits eine intime Beziehung zu einem anderen Mann hat, soll er eifersüchtig geworden sein und beschlossen haben, sie zu töten.

Nach Messerattacke: Schwere Komplikationen bei Tochter und Mutter

Der Angeklagte soll sowohl auf die Tochter als auch auf deren Mutter mit einem Messer eingestochen haben. In dem Prozess bezeichnete eine Rechtsmedizinerin die Verletzungen der beiden Opfer als lebensgefährlich. Nach ihren Angaben stach der 29-Jährige drei Mal auf die Jugendliche ein. Ihre Mutter habe sogar zwölf Stichverletzungen erlitten. Laut Rechtsmedizinerin bei beiden Opfern jeweils ein Lungenflügel stark verletzt. Am nächsten Tag seien die Lungenflügel im Krankenhaus zusammengefallen, so dass die Ärzte um das Leben der Patientinnen kämpfen mussten.

Angeklagter und Opfer sollen Drogen genommen haben

Ein Kriminalbeamter des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen sagte vor Gericht, die 16-Jährige aus Speyer und der in Römerberg-Berghausen (Rhein-Pfalz-Kreis) in einer Asylunterkunft lebende Afghane hätten sich ungefähr seit einem Jahr gekannt. Beide hätten regelmäßig gemeinsam Drogen genommen. Da die junge Frau kein Taschengeld bekam, habe der Afghane stets Marihuana und Ecstasy besorgen müssen.

16-Jährige zeigte selbstgedrehte Porno-Videos

Der Mann habe davon geträumt, mit der jungen Frau eine Familie zu gründen, so die Anklage. Doch das sei für die 16-Jährige nicht in Frage gekommen. Sie sei an einer intimen Beziehung nicht interessiert gewesen. Sie habe Sex mit anderen Männer gehabt, davon Videos aufgenommen und diese dem Afghanen gezeigt, berichtete der Kriminalbeamte, der die Ermittlungen geleitet hatte. Die Staatsanwaltschaft vermutet deshalb Eifersucht als Tatmotiv.