Tödlicher Unfall in Weisenheim: Aussage von Gutachtern erwartet

per Mail teilen

Wegen fahrlässiger Tötung muss sich derzeit ein 29-Jähriger Mann aus Hessen vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. Er soll einen schweren Unfall mit drei Toten bei Weisenheim am Berg verursacht haben. Was sagen die Gutachter heute?

War der angeklagte Jaguar-Fahrer am 19. September vor zwei Jahren zu schnell auf der Kreisstraße zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) unterwegs? Diese zentrale Frage im Prozess sollen die Gutachter am Donnerstag vor dem Frankenthaler Landgericht beantworten.

In diesem Wrack starben zwei Frauen und ein Kind Privatfoto

Tödlicher Unfall mit mehr als 120 Stundenkilometern

Mit mehr als 120 Stundenkilometern soll der 1,8 Tonnen schwere Jaguar mit dem etwa eine Tonne schweren Mitsubishi-Kleinwagen der Frauen frontal zusammengeprallt sein. Kurz zuvor soll der Angeklagte seinen Jaguar auf 150 Stundenkilometer beschleunigt haben. Auf diese Daten stützt sich die Anklage, die dem Fahrer fahrlässige Tötung und ein verbotenes Autorennen vorwirft. Die zwei Gutachter sollen heute den genauen Unfallhergang vor Gericht erläutern.

Danach sind die Plädoyers des Staatsanwalts, der drei Opfer-Anwälte sowie des Verteidigers vorgesehen. Das Urteil soll am Freitag gesprochen werden.

Der Angeklagte hatte zum Prozessauftakt gesagt, er sei ein entspannter und geduldiger Autofahrer. An dem Unfalltag sei er nicht gerast: "Ich habe nicht empfunden, dass ich übermäßig schnell war." Dieses Aussage wird von seinem Beifahrer gestützt.