Prozessbeginn: Mann in Schrebergarten in Hassloch erstochen

Am Landgericht Frankenthal beginnt am Freitag der Prozess gegen einen Mann aus Hassloch. Er soll Ende April einen anderen Mann in einer Kleingartenanlage erstochen haben.

Die Polizei hatte die Leiche des 62 Jahre alten Opfers auf seinem eigenen Grundstück in der Kleingartenanlage in Hassloch gefunden und danach die Kleingartenanlage in einem Großeinsatz durchsucht. Wenig später ermittelten die Beamten den Angeklagten als mutmaßlichen Täter, er kam in Untersuchungshaft. Laut Gericht soll der 42-jährige sein Opfer mehrfach getreten, geschlagen und ihm Stichverletzungen am ganzen Körper zugefügt haben. Die Obduktion hatte ergeben, dass das Opfer nach einem Stich in den Oberkörper innerlich verblutet ist. Opfer und Angeklagter sollen betrunken gewesen sein Laut Anklage hatten sich beide Männer eine Woche zuvor kennengelernt und vor der Tat Alkohol getrunken. Ein Motiv für die Tat wurde nicht genannt. Der Angeklagte bestreitet, für den Tod des 62-Jährigen verantwortlich zu sein.