Er soll eine Seniorin in ihrer Wohnung in Ludwigshafen zusammen mit einem Komplizen vergewaltigt, geschlagen und ausgeraubt haben. Ab Dienstag muss sich ein 37-Jähriger dafür vor Gericht in Frankenthal verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, in der Nacht des zweiten Weihnachtsfeiertags zusammen mit einem Mittäter in die Wohnung der Seniorin in Ludwigshafen eingebrochen zu sein. Sie sollen dort auf der Suche nach Geld und Wertsachen gewesen sein.

Stundenlanges Martyrium für 85-Jährige in Ludwigshafen

In der Wohnung trafen sie dann auf die Seniorin, so die Anklage weiter. Die beiden Männer überwältigten, schlugen und fesselten die Frau. Dabei sei es auch zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frau gekommen. Die 85-Jährige befand sich demnach über mehrere Stunden in der Gewalt des Angeklagten und seines Komplizen.

Seniorin in Ludwigshafen offenbar brutal misshandelt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde die Seniorin schwer verletzt. Unter anderem erlitt sie schwere Kieferverletzungen und einen Bruch der Augenhöhle. Die Frau werde wohl Spätfolgen von der Gewalttat davon tragen.

Staatsanwaltschaft: Mindestens 27.500 Euro Beute gemacht

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Täter Gegenstände im Wert von mindestens 27.500 Euro gestohlen haben. Der Angeklagte konnte wenige Tage nach der Tat an Silvester in Ludwigshafen festgenommen werden. Er saß in einem Ludwigshafener Parkhaus in dem Auto, das er von der Seniorin gestohlen hatte. Der Mann befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Dem Angeklagten wird zudem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Mutmaßlicher Komplize nicht in Haft

Sein mutmaßlicher Komplize wurde Ende März vorübergehend festgenommen. Beamten durchsuchten seine Wohnung. Allerdings kam der Mann mangels Beweisen nicht in Haft.