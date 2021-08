Ein 32-Jähriger aus Schifferstadt muss sich wegen Mordes an seiner Tante und wegen versuchten Mordes an seiner Mutter am Landgericht Frankenthal verantworten. Damit gab es zwei Mordprozesse an einem Tag.

Neben dem 32-Jährigen aus Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) muss sich auch ein 81-Jähriger aus Neustadt am Landgericht Frankenthal verantworten, der seine Ehefrau mit einem Hammer erschlagen haben soll. Beide Taten ereigneten sich ebenfalls am gleichen Tag und nahezu zum gleichen Tatzeitpunkt: am 24. Februar dieses Jahres, abends. Angeklagter im Gerichtssaal SWR Der Prozess gegen den Mann aus Schifferstadt wurde allerdings schon wenige Minuten nach Verlesen der Anklageschrift unterbrochen bis zum 30. August. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte psychisch krank ist. Er ist zurzeit in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das Gericht soll über eine dauerhafte Unterbringung entscheiden. Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes Der Angeklagte war am Montagvormittag nicht in der Lage, sich zu äußern. Immer wieder brach er in Tränen aus. Immer wieder wenn er zu reden anfing, brach er nach wenigen Worten wieder ab. Der Richter entschied daraufhin, das Verfahren zu unterbrechen, bis beim kommenden Prozesstermin auch der gesetzliche Betreuer des Mannes mit dabei ist. Zu diesem hat, laut Gericht, der Angeklagte Vertrauen gefasst. Außerdem ist der Leiter der Forensischen Psychiatrie im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, Harald Dreßing, als Gutachter dabei. Der 32-Jährige aus Schifferstadt muss sich wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. Erste Attacke auf die Mutter Wie aus der Verlesung der Anklageschrift deutlich wurde, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, dass der 32-jährige Beschuldigte im Februar in seinem Elternhaus in Schifferstadt versucht hat, seine Mutter zu töten. Dazu habe er mehrfach mit einem Küchenmesser auf Hals und Brust der Frau eingestochen. Der Angriff sei für das Opfer überraschend gekommen. Die Mutter habe sich schwer verletzt zu Nachbarn retten können. Tödlicher Angriff auf die Tante Die Tante des Mannes wurde Zeuge des Angriffs. Sie habe nach dem Angriff auf ihre Schwester versucht zu fliehen. Ihr Neffe habe sie daraufhin verfolgt - nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft wollte er sie als Zeugin beseitigen. Er habe auf der Terrasse mehrfach mit einem Messer auf die Frau eingestochen. Sie sei verblutet.