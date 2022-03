Prozess: Maskenverweigerer entschuldigt sich für Attacke auf Wertstoffhof-Mitarbeiter

Im Prozess am Landgericht Frankenthal gegen einen Mann, der einen den Mitarbeiter des Wertstoffhofes in Haßloch attackiert haben soll, hat sich der Angeklagte entschuldigt. Laut Gericht hatte ihn der Mitarbeiter im vergangenen August aufgefordert eine Corona-Schutzmaske zu tragen. Daraufhin habe der Angeklagte dem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen, habe ihn mit seinem Auto verfolgt und schließlich umgefahren. Der Mitarbeiter erlitt Prellungen und Frakturen. An die Einzelheiten erinnere er sich nicht mehr, so der Angeklagte im Prozess. Ihm wird außerdem vorgeworfen, eine Frau angegriffen zu haben. Diese war mit Kind unterwegs und hatte ihn, weil er auf der Straße herumgepöbelt hatte, aufgefordert damit aufzuhören. Auch soll er Morddrohungen an Verwandte ausgesprochen haben, so dass diese sich in ihrem Schlafzimmer einschlossen. Der Angeklagte sei vermutlich psychisch krank und sei deswegen in einer entsprechenden Klinik untergebracht gewesen.