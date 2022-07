Landgericht Landau befragt Zeugen zu schwerer Brandstiftung an Kliniken

In Landau steht zurzeit ein 42-Jähriger wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht. Er soll an zwei südpfälzischen Kliniken Brände gelegt haben – der Schaden geht in die Millionen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße vor, vor sieben Monaten auf dem Parkplatz einer Klinik in Bad Bergzabern (Kreis Südliche Weinstraße) das Auto eines Arztes angesteckt zu haben. Drei Tage später soll der Mann dann einen Wäschecontainer des Krankenhauses in Kandel (Kreis Südliche Weinstraße) in Brand gesetzt haben. Dabei hatten drei Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Millionen Euro. Teile der Klinik mussten saniert werden.

Zeugin: Auto brannte wie ein "Feuerball"

Am Montag, dem geplanten vorletzten Prozesstag, sagten noch einmal Zeugen vor dem Landgericht in Landau aus, darunter eine Frau, die gesehen hatte, wie das Auto des Arztes vor dem Krankenhaus in Bad Bergzabern in Flammen aufgegangen war. Die Zeugin sagte, es habe ausgesehen wie ein "großer Feuerball". Sie habe gesehen, wie eine dunkel gekleidete Person vom Tatort weggelaufen sei.

Außerdem wurden vor Gericht zwei aufgezeichnete Telefonate abgespielt. Der mutmaßliche Brandstifter hatte in der Tatnacht zweimal den Notruf gewählt. Er gab an, starke Bauchschmerzen zu haben. Mehrmals sagte er, dass er nicht wisse, wo genau er sich gerade aufhalte.

Landau: Angeklagter vermindert schuldfähig?

Vor Gericht wirkte der Angeklagte am vorletzten Prozesstag müde und genervt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann vermindert schuldfähig ist. Er soll drogenabhängig sein.

Letzter Prozesstag könnte der 28. Juli sein. Dann sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Das Urteil könnte noch am gleichen Tag fallen.