Landgericht Frankenthal: Prozess gegen falsche Wasserwerksmitarbeiter

Mehrere Männer sollen unter anderem in Landau, Deidesheim und Ludwigshafen ältere Menschen ausgeraubt haben. Dabei sollen sie sich als Wasserwerke-Mitarbeiter ausgegeben haben.

Am Landgericht Frankenthal hat am Montagvormittag der Prozess gegen die drei Männer begonnen. Laut Anklage haben sie sich im vergangenen Jahr unter dem Vorwand, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, in die Wohnungen geschlichen.

Bei Opfern an der Tür geklingelt

Zuvor sollen sie sich ihre Opfer genau ausgesucht haben. Ihr Ziel waren laut Anklage immer ältere Menschen. Die falschen Mitarbeiter der Wasserwerke sollen sich immer mit gefälschten Visitenkarten oder Dienstausweisen ausgewiesen haben. Bei ihren Opfern behaupteten sie, die Wasserqualität in der Wohnung überprüfen zu müssen.

Sie gingen dabei laut Anklageschrift immer gleich vor: Einer der Angeklagten sei mit den Opfern dann ins Bad oder den Keller gegangen und habe dort mehrere Minuten lang das Wasser laufen lassen. Währenddessen soll der zweite Täter durch die angelehnte Eingangstür in die Wohnung gegangen sein und hat dann nach Wertsachen gesucht.

Insgesamt 3.500 Euro Beute

Laut Staatsanwaltschaft sollen die drei Tatverdächtigen unter anderem Schmuck und Bargeld im Wert von insgesamt 3.500 Euro gestohlen haben. Tatorte waren Ludwigshafen, Neustadt, Landau, Speyer, Böhl-Iggelheim und Deidesheim.

Rentnerin aus Landau zu Boden geworfen

In einem Fall sollen die drei Angeklagten auch gewaltätig gewesen sein - gegenüber einer Rentnerin aus Landau. Dort waren die mutmaßlichen Täter schon einmal und wurden nicht reingelassen.

Beim zweiten Mal dann im Februar des letzten Jahres soll einer der Angeklagten dann gesagt haben: "Dieses Mal komme ich aber rein." Dann soll er die Rentnerin mit ihrem Rollator gewaltsam von der Haustür zurück in die Wohnung gedrückt und dort zu Boden geworfen haben. Die Frau hatte sich aufgerafft und wollte den Notruf auf dem Telefon wählen. Daraufhin soll einer der Angeklagten ihr auf die Hand geschlagen haben. Dort erbeuteten sie drei Ketten, zwei Eheringe und Armbänder.

Der Prozess um drei Männer, die sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben haben, ist am Montag gestartet. SWR

Verständigung auf Strafen bei Geständnis

Schon am ersten Prozesstag haben sich das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger am Landgericht in Frankenthal auf milde Strafen verständigt. Im Gegenzug wollen die Angeklagten nun alles gestehen.

Grund der Einigung seien die Umstände: Zwei der sieben Opfer sind mittlerweile verstorben, ein drittes Opfer ist schwer krank und kann nicht aussagen.

So soll der mutmaßliche Haupttäter für sein Geständnis im Gegenzug maximal vier Jahre Haft erhalten, sein mitangeklagter Bruder maximal drei Jahre und der Fahrer des Fluchtfahrzeugs eine Bewährungsstrafe von maximal zwei Jahren.

Die Staatsanwaltschaft geht nach eigener Aussage davon aus, dass die Männer aus Neustadt, Bad Bergzabern und Rüdesheim wesentlich mehr Rentner getäuscht und bestohlen haben sollen, aber nur sieben Taten ließen sich nachweisen, hieß es.

So schützen Sie sich vor Trickbetrügern

Trickbetrüger erbeuten in ganz Deutschland Millionen. Die Opfer sind oft ältere Menschen. Wie können Sie sich vor den falschen Polizisten, Enkeln und Neffen schützen - das haben die Kollegen vom ARD-Buffet vom LKA wissen.

Nach Einschätzung der Protokollführerin des Gerichts könnte es bereits morgen ein Urteil geben.