Am Landgericht Frankenthal muss sich ab heute eine mutmaßliche Bande von Geldautomaten-Sprengern verantworten. Die Staatsanwaltschaft Landau wirft den Angeklagten vor, in der Südpfalz einen Geldautomaten in die Luft gesprengt zu haben und eine weitere Sprengung in Mommenheim im Kreis Mainz-Bingen geplant zu haben.

Zwei der insgesamt vier Männer sollen im vergangenen Sommer auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Rohrbach einen Geldautomaten mit Gas in die Luft gejagt haben. Sie mussten aber ohne Beute fliehen, weil der Tresor intakt blieb. Der Schaden soll rund 160.000 Euro betragen. In einer Septembernacht sollen die beiden Männer mit den zwei ebenfalls angeklagten Komplizen geplant haben, einen Automaten auf einem Supermarkt-Parkplatz in Mommenheim zu sprengen. Das Vorhaben scheiterte aber laut Anklage, weil die Parkplatz-Beleuchtung automatisch ansprang. Wegen der großen Zahl an Beteiligten wurde der Prozess von Landau nach Frankenthal verlegt.