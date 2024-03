Zwei Schülerinnen haben am Mittwoch vor dem Landgericht Frankenthal berichtet, wie der 39-jährige Angeklagte sie am Bahnhof angesprochen und ihnen nachgestellt hatte.

Der wegen sexuellen Kindesmissbrauchs mehrfach vorbestrafte Mann steht vor dem Landgericht Frankenthal, weil er gegen gerichtlich angeordnete Auflagen, gegen die sogenannte Führungsaufsicht, verstoßen haben soll. So hätte sich der 39-Jährige keinen Kindern und Jugendlichen nähern dürfen.

Vor dieser Strafkammer im Landgericht Frankenthal muss sich der 39-jährige Angeklagte verantworten. SWR

13-Jährige am Bahnhof in Frankenthal angesprochen

Eine heute 15-Jährige erzählte am Mittwoch vor Gericht, wie der Angeklagte sie vor etwa zwei Jahren am Bahnhof in Frankenthal angesprochen hatte, als sie dort mit einer Freundin auf den Bus nach Ludwigshafen-Oppau wartete. Das sei ihr unangenehm gewesen. Ein Jahr später habe er sie dann plötzlich über den Messengerdienst WhatsApp angeschrieben, bis sie ihn nach zwei Tagen blockiert habe. Woher der Angeklagte ihre Nummer hatte, wisse sie nicht, so die Zeugin.

Kontaktaufnahme über Messengerdienst

Der Vorsitzende Richter hat vorgelesen, was der Angeklagte dem Mädchen geschrieben hatte. Da hieß es beispielsweise: "Du hast was an dir, was dich auf mich sehr interessant machen wird." Oder: "Ich habe so richtig Bock so auf dich". Auch ein Foto mit eindeutigen Anspielungen habe der Angeklagte ihr weitergeleitet, erinnerte sich die Schülerin. Da habe geheißen, "wenn die Gesellschaft mehr Sex haben würde, dass da alles viel entspannter wäre."

Polizei in Zivil beobachtet "Kinderansprecher"

Ausgesagt hat zudem eine heute ebenfalls 15 Jahre alte Jugendliche, die der Angeklagte vor etwa einem Jahr am Bahnhof im rheinhessischen Alzey angesprochen haben soll. Sie berichtete, dass sie dort mit einer Freundin auf einer Bank saß. Sie habe jeglichen Blickkontakt mit dem Mann vermieden und sich auch weg gedreht, als er auf sie einsprach.

Nach einiger Zeit habe der Angeklagte das Gespräch plötzlich beendet mit den Worten: "Nehmt euch vor Zivilpolizei in Autos mit Mannheimer Kennzeichen in Acht." Der Vorsitzende Richter erklärte den Hintergrund: Der Angeklagte stand damals unter Beobachtung der Polizei und hatte wohl Beamte in einem Zivilwagen mit Mannheimer Kennzeichen bemerkt, die direkt am Bahnhof parkten und ihn observierten. Als dritte jugendliche Zeugin sagte eine jetzt 17-Jährige aus. Sie hatte nur einmal in einem persönlichen Gespräch Kontakt mit dem Angeklagten.

Staatsanwalt: Maximalstrafe und Sicherheitsverwahrung

Die Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte im Gespräch mit dem SWR bereits angekündigt, welche Strafe sie für den Angeklagten fordern wird: Drei Jahre Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung.

Der Prozess gegen den 39-Jährigen hatte vor einer Woche, am 13. März, begonnen. Der Angeklagte hat die Tatvorwürfe bereits zugegeben, aber behauptet, er habe sich nie mit den angesprochenen Mädchen treffen wollen.