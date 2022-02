Prozess gegen mutmaßlichen Ebay-Betrüger

Am Amtsgericht Frankenthal muss sich am Donnerstag ein Mann wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Der 38-jährige Frankenthaler soll laut Anklage Geld nach Online-Auktionen bei Ebay kassiert haben, ohne die entsprechenden Waren zu liefern, so zum Beispiel für ein Fahrrad, eine Kamera, einen Mähroboter oder eine Fräsmaschine. Außerdem habe er einen Urlaub mit seiner Familie in einem Fünf-Sterne-Hotel abgebrochen, ohne zu bezahlen. Der Angeklagte soll insgesamt einen Schaden von fast 15.000 Euro verursacht haben. Nach Angaben des Frankenthaler Amtsgerichts ist er bereits mehrfach durch Betrug aufgefallen.