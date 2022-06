Angeklagter Jaguar-Fahrer: "Ich habe keine Ahnung, warum ich so schnell war"

Am Dienstag hat in Frankenthal der Prozess gegen einen Mann wegen fahrlässiger Tötung dreier Menschen begonnen. Erstmals hat sich der Jaguar-Fahrer zum Unfall in Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) geäußert.

Zum Prozessauftakt sagte der Angeklagte, er sei eigentlich ein entspannter, geduldiger Fahrer: "Ich habe keine Ahnung, wieso ich damals schnell war".

Die Anklage wirft dem Mann aus dem südhessischen Biblis (Kreis Bergstraße) vor, am 19. September 2020 auf der Kreisstraße zwischen Weisenheim am Berg und Kirchheim (Kreis Bad Dürkheim) ein illegales Autorennen gegen sich selbst gefahren zu sein. Darunter versteht die Anklage, dass der Angeklagte mit dem Auto so schnell wie möglich fahren wollte.

Demnach war der Jaguar-Fahrer mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde viel zu schnell unterwegs. Er soll laut Anklage die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren haben, auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem Mitsubishi-Kleinwagen zusammengestoßen sein. Bei dem Unfall wurden zwei Frauen und ein Kleinkind getötet. Ein vier Wochen altes Baby überlebte.

Frankenthal: Jaguar-Fahrer spricht erstmals über Unfall

Der Mann hatte bisher zu dem, was am Unfalltag geschehen war, geschwiegen. Am Dienstagvormittag aber brach er vor Gericht sein Schweigen. Der 29 Jahre alte Anlagenmechaniker, der bei der BASF arbeitet, sagt, er sei am Unfalltag nach Weisenheim am Berg in ein Weinlokal gefahren, habe dort aber nur Wasser getrunken. Auf der Strecke sei er nicht übermäßig schnell gefahren.

Der junge Mann spricht mit leiser Stimme und gerät ins Stocken, sobald er seine Erinnerungen an den Unfallhergang schildert.

Angeklagter: Jaguar kein "Sportwagen"

Nachdem er mit seinem 300 PS starken Jaguar auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Mitsubishi kollidiert sei, habe er sofort laut gesagt, dass es einen Unfall gab. Dadurch sei im Sportwagen ein Notruf ausgelöst worden, ein "Emergency Call".

Der Mann beschreibt weiter, wie Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sich um den Mitsubishi Space Star versammelt hatten, der durch den Aufprall weit in den Weinberg geschleudert worden sei. Er und sein Beifahrer seien zwar nicht in seinem Wagen eingeklemmt worden, er habe aber zwei Nächte zur Beobachtung in einem Krankenhaus verbracht.

Den Jaguar habe er zwei Jahre vor dem Unfall gekauft, so der 29-Jährige. Für ihn sei dieses Auto eine Business-Limousine, kein Sportwagen.

"Jaguar ist für mich Business-Limousine, kein Sportwagen."

Angeklagter nach Unfall in psychologischer Behandlung

Er habe bisher erst einen Unfall gehabt - vor sieben Jahren, aber lediglich einen Sachschaden. Außerdem habe er einmal ein Fahrverbot von einem Monat bekommen, weil er zu schnell auf dem Heimweg von der BASF gefahren und geblitzt worden sei, damals mit einem Audi.

Nach dem Unfall vor zwei Jahren habe er sich in psychologische Behandlung begeben und sei auch bis Februar krank geschrieben gewesen.

Zwei Zeugen sagten am Dienstagnachmittag aus, der Jaguar des Angeklagten sei schnell vor ihrem Auto unterwegs gewesen, teilweise sogar in Schlangenlinien. Nur wenig später sei weißer Rauch von der Straße aufgestiegen.

Nicht ausgesagt hat am ersten Prozesstag der Beifahrer des Angeklagten. Er sei gesundheitlich nicht in der Lage, ließ er das Gericht wissen.

Nebenkläger: "Keine Gerechtigkeit möglich"

Für Steffen Kirchner aus Weisenheim am Berg, einem der Nebenkläger, ist klar: Gerechtigkeit könne es für ihn nur geben, wenn alle drei Opfer, darunter seine Lebensgefährtin und sein damals 15 Monate alter Sohn, wieder lebend durch die Tür kommen.

Welches Strafmaß blüht ihm?

Beim schwersten Vorwurf, einem Kraftfahrzeugrennen gegen sich selbst mit Todesfolge, könnten dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren drohen. Bei einem minderschweren Fall sind es zwischen sechs und fünf Jahren Haft, so die Pressesprecherin Britta Hoth am Landgericht Frankenthal. Sollte es eine fahrlässige Tötung sein, liegt das Strafmaß bei bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder einer Geldstrafe.

Der Prozess wird am Mittwoch vor dem Landgericht Frankenthal fortgesetzt. Dann soll der Fahrer eines Autos, das laut Anklage dem Jaguar zuvor ausgewichen ist, als Zeuge aussagen.