Am Landgericht Frankenthal ist am Nachmittag das Urteil gegen drei angeklagte falsche Polizeibeamte gesprochen worden. Zuvor hatten die Angeklagten alle Vorwürfe eingeräumt.

Der Vorsitzende Richter hat den Hauptangeklagten zu drei Jahren und neun Monate Haft verurteilt. Damit blieb er knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von vier Jahren. Seine Komplizin wurde zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt mit einer Geldauflage von 600 Euro, ein weiterer Nebentäter bekam ein Jahr Haft auf Bewährung und eine Geldauflage von ebenfalls 600 Euro. Der vierte Angeklagte war am Donnerstagvormittag nicht erschienen, weil er laut Gericht in Quarantäne ist. Gegen ihn wird gesondert verhandelt. Ein Termin dazu steht noch nicht fest.

Die drei Angeklagten (verpixelt) SWR

Angeklagte hatten gestanden

Die zwei anwesenden Männer und die Frau hatten am Donnerstagnachmittag gestanden, Geld und Wertgegenstände bei Rentnern abgeholt zu haben. Das Gericht sah als erwiesen an, dass die Angeklagten vier Rentner betrogen haben in dem sie vorgaben, Polizisten zu sein. Zwei der Angeklagten sind wegen ähnlicher Taten bereits vorbestraft.

Der Hauptangeklagte und seine Komplizin am Landgericht Frankenthal SWR

Zu Prozessbeginn hatte der Vorsitzende Richter Carsten Sauermilch an die Vernunft der Angeklagten appelliert, alles zu gestehen. Den teilweise weit über 80-Jährigen sei in Corona-Zeiten die Anreise und Aussage in Frankenthal nicht zuzumuten, so Sauermilch. Eigentlich sollte der Prozess bis ins nächste Frühjahr dauern. Weil die Angeklagten aber alle Vorwürfe einräumten, fiel schon nach fünf Stunden Verhandlung das Urteil.

Verurteilte sind "kleine Fische"

Ohne die Geständnisse wären die Strafen deutlich härter ausgefallen, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilbegründung. Bei den Angeklagten handelt es sich um "kleine Fische" in einem ganz großen Betrug, das wurde heute deutlich. Von Callcentern in der Türkei werden systematisch Senioren in Deutschland angerufen und mit Tricks dazu gebracht, ihre Wertsachen an Abholer auszuhändigen. Die Hintermänner sind der Polizei bekannt, aber die Türkei arbeite nicht mit den deutschen Behörden zusammen, sagte ein Ermittler vor Gericht.

Die Opfer waren von einem Callcenter in der Türkei aus angerufen worden. Dort sitzen psychologisch geschulte Betrüger am Telefon, die perfekt Deutsch können, hieß es im Rahmen der Verhandlung.

Gauner versetzen ihre Opfer in Angst

Die Anrufer gingen laut Staatsanwaltschaft wie folgt vor: Sie behaupteten, eine Einbrecherbande habe die Opfer ausgespäht. Bei einem dieser "Einbrecher" sei ein Zettel mit der Adresse des Opfers gefunden worden, weshalb die Wertsachen der Angerufenen nicht mehr sicher seien. Deshalb sollten die Rentner ihr gesamtes Vermögen vor die Haustür legen. Dort würde es von einem Polizisten abgeholt und sicher verwahrt.

Eine 84 Jahre alte Frau aus Neustadt verlor auf diese Weise 15.000 Euro, ein 80-jähriger Rentner aus Speyer sogar 20.000 Euro.

Stundenlanger Telefon-Terror

Die Betrüger im Call-Center halten die Opfer oft stundenlang am Telefon, damit diese keine Zeit haben, Verwandte anzurufen und um Rat zu fragen. Genauso gehen sie vor, wenn sie den Enkeltrick anwenden, dabei geben die Anrufer an, ein Verwandter, etwa ein Enkel zu sein, der in Geldnöten ist.

Die Polizei ermittelte einen Angeklagten anhand seiner Handydaten. Er war einer der beiden Vorbestraften. Den anderen kam sie unter anderem durchs Abhören von Telefongesprächen auf die Spur.