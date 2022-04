Am Landgericht Frankenthal muss sich am Donnerstag ein Mann wegen versuchten Totschlags verantworten. Er soll bei einem Streit in einer Ludwigshafener Kneipe im vergangenen August dreimal auf einen Kontrahenten eingestochen haben. Laut Gericht ist der Angeklagte aus Ludwigshafen mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Er befinde sich in Untersuchungshaft und schweige zu den Vorwürfen. Das Opfer habe nur leichte Verletzungen erlitten.