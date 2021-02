per Mail teilen

Beim Landgericht Frankenthal müssen sich am Vormittag drei Männer aus Neustadt und Kaiserlautern wegen schweren Raubes verantworten. Sie soll vor zwei Jahren in Neustadt in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Die vorbestraften Männer bedrohten den Bewohner mit einer japanischen Säge und erbeuteten ein Handy, eine Uhr und einen Laptop.