Ein 81-jähriger Rentner aus Neustadt soll seine Ehefrau mit einem Zimmermannshammer erschlagen haben. Beim Prozess am Landgericht Frankenthal hat er am Dienstag überraschend ausgesagt.

Der 81-jährige Angeklagte soll seine Ehefrau erschlagen haben SWR

Am ersten Prozesstag am 23. August hatte der 81-Jährige gesagt, er wolle nichts sagen. Jetzt äußerte er sich überraschend zu seinen Erinnerungen an den Tatabend Ende Februar. Seine Frau habe gewollt, dass er am nächsten Tag für eine Therapie in eine Klinik geht. Sie habe es nur gut gemeint. Er habe aber zuhause bleiben wollen.

Angeklagter ist depressiv und dement

Der Angeklagte leugnete nicht, dass er seine 71-Jahre alte Frau mit einem Hammer erschlagen hat. Er hat nach eigenen Angaben aber keine klare Erinnerung mehr an die Tat. Das Gericht wertete das als Geständnis. Unter Tränen sprach der Angeklagte davon, dass er sich seither jeden Tag wünsche, er wäre tot und bei seiner Frau. Er habe mit seiner Frau 56 Jahre lang eine ausgesprochen glückliche Ehe geführt und er könne sich gar nicht erklären, was an dem Abend passiert ist. Nachbarn hatten damals einen heftigen Streit aus der Wohnung des Ehepaars gehört und die Polizei alarmiert.

"Ich bereue jeden Tag. Ich wünsch' mir jeden Tag, ich wäre tot. Ich kann nicht mehr. So ein Wahnsinn."

Zu klären ist jetzt, inwieweit der Angeklagte schuldfähig ist. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Rentner unter einer fortschreitenden Demenz sowie an einer Depression leidet. Der Angeklagte ist in der Justizvollzugsanstalt auf einer Überwachungsstation wegen akuter Suizidgefährdung.