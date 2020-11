per Mail teilen

Das Amtsgericht Frankenthal hat einen Enkeltrick-Betrüger verurteilt. Der 25 Jahre alte Mann bekam eine Haftstrafe.

In Dirmstein (Kreis Bad Dürkheim) hatte der Mann im Juli einen Umschlag mit 40.000 € Bargeld bei einer Rentnerin abgeholt, die zuvor telefonisch von einer Enkeltrick-Betrügerbande geködert worden war.

Enkeltrick-Betrüger vor Gericht SWR

Misstrauische Nachbarin alarmierte Polizei

Doch eine Nachbarin wurde misstrauisch, und alarmierte die Polizei, ohne dass die Senioren etwas davon mit bekam. Der heute verurteilte ist einschlägig vorbestraft, war in Sachsen-Anhalt bereits zu einem Jahr Haft und in Polen zu eineinhalb Jahren verurteilt worden, weil er als Enkel-Trickbote unterwegs war. Vor Gericht in Frankenthal zeigte sich der 25-jährige ahnungslos. Er sei davon ausgegangen, dass kein Geld, sondern Dokumente im Umschlag gewesen sein. Das nahm ihm das Amtsgericht nicht ab.

Telefonbetrug eine häufige Masche

Erst vor kurzem waren drei Betrüger am Landgericht Frankenthal verurteilt worden, die sich als falsche Polizisten ausgegeben hatten. Auch hier waren Senioren die Opfer. Auch sie waren als Kuriere Teil der Betrugsmasche, die Geld und Wertsachen von den Opfern entgegen nehmen und es an die Drahtzieher weiterleiten.

Dieser Fall wurde am Amtsgericht verhandelt. Das dort gebildete Schöffengericht ist für Strafverfahren zuständig, bei denen eine Freiheitsstrafe bis zu maximal vier Jahren zu erwarten ist.