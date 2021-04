per Mail teilen

Am Amtsgericht Speyer müssen sich heute zwei Männer wegen Unterschlagung und Hehlerei verantworten. Sie sollen ein Oldtimer-Auto sowie zwei Mercedes-Benz-Fahrzeuge und einen Mini Cooper verkauft haben, die in einer Halle in Böhl-Iggelheim abgestellt waren. Die Eigentümer der Fahrzeuge wussten davon nichts. Der Schaden soll 66.000 € betragen.