Im Prozess um den Mann, der mit einer Armbrust einen Autowerkstattsbesitzer aus Waldsee schwer verletzt und anschließend erdrosselt haben soll, hat heute der Angeklagte erstmals ausgesagt

Warum wurde im Februar mit einer Armbrust auf den Besitzer einer Autowerkstatt in Waldsee (Rhein-Pfalz-Kreis) geschossen? Der kurz nach der Tat festgenommene Verdächtige hat bisher nichts zu den Vorwürfen gesagt. Doch heute – rund ein halbes Jahr nach der Tat – hat der 52-Jährige sein Schweigen gebrochen. Im Mordprozess am Landgericht Frankenthal räumte er ein, dass ihm die Armbrust gehört. Doch geschossen habe eine andere Person.

Angeklagter im Armbrust-Mord-Prozess SWR

Ein unbekannter Täter wolle ihm etwas anhängen, sagte der Angeklagte. "Irgendjemand verarscht mich, irgendjemand hat mich gelinkt", erklärte er wörtlich. Er habe die Armbrust regelmäßig auf dem Gelände der Autowerkstatt in Waldsee versteckt, und zwar unter der Motorhaube eines ausgeschlachteten VW Golf Cabrio. Jemand habe sie dort gefunden und mit dem Sportgerät herumgespielt, vermutete der 52-Jährige vor Gericht. Es habe sich dann versehentlich der Schuss gelöst, der den Werkstattbesitzer im Auge traf.

Keine Erklärung für zweiten Schuss

"Doch wie passt zu Ihrer Unfalltheorie die Tatsache, dass noch ein zweiter Schuss mit der Armbrust abgegeben wurde?", fragte der Vorsitzende Richter Karsten Sauermilch. Und warum sei das von zwei Armbrust-Bolzen getroffene Opfer anschließend erdrosselt worden? "Keine Ahnung", so der Angeklagte: "Ich war nicht dabei."

Armbrust nach Streit mit Werkstattbesitzer bestellt

Die Armbrust hatte sich der Fliesenleger am 5. Januar 2021 im Internet bestellt. Das haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben. Einen Tag zuvor, am 4. Januar, soll er laut Zeugen einen heftigen Streit mit dem Werkstattbesitzer in Waldsee gehabt haben. "Dieser zeitliche Zusammenhang ist reiner Zufall", so der Fliesenleger vor Gericht. Außerdem habe nicht er mit dem späteren Opfer gestritten, sondern dessen ehemalige Lebensgefährtin.

Auseinandersetzung um gebrauchtes Wohnmobil

Die Frau habe ihm ihr Wohnmobil verkaufen wollen, berichtete der Angeklagte. Doch auch der Werkstattbesitzer wollte das Fahrzeug haben – und bot seiner Ex sogar 200 Euro mehr. "Doch die Frau wollte es ihm nicht verkaufen – die hat ihn gehasst", so der 52-Jährige vor Gericht. Das spätere Opfer habe mit seiner ehemaligen Freundin deshalb heftig auf der Straße gestritten. Er selbst habe nur unbeteiligt dabeigestanden. Schließlich habe keiner der beiden Interessenten das Fahrzeug bekommen.

Warum wurde die Armbrust im Cabrio versteckt?

Und wie kam der Angeklagte auf die Idee, seine Armbrust ausgerechnet auf dem Gelände der Werkstatt zu verstecken, mit dessen Besitzer er Streit gehabt haben soll? "Ja, das war ein bisschen dumm von mir", erklärte der Angeklagte dem Gericht. "Das war wirklich nicht intelligent." Sein Kajak habe auf dem Altrhein in der Nähe der Werkstatt gelegen. Abends habe er beim Kajakfahren regelmäßig mit der Armbrust üben wollen. Er wollte das teure Sportgerät aber nicht ständig im Auto transportieren, wo es hätte beschädigt werden können. Deshalb das Versteck unter der Motorhaube des VW Cabrio. Wie die Armbrust von dort in die Halle gekommen ist? "Keine Ahnung", so der Angeklagte wörtlich.

Mordprozess dauert noch bis Ende 2021

Am 24. August ist der nächste Verhandlungstag am Landgericht Frankenthal. Dann wird der Beamte der Kriminalpolizei Ludwigshafen aussagen, der die Ermittlungen geleitet hat. Im Mordprozess hat allein die Staatsanwaltschaft mehr als 60 Zeugen benannt. Das Gericht geht davon aus, dass mindestens bis Ende des Jahres verhandelt wird.