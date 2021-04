per Mail teilen

Die Bürgerinitiative „Alte Stadtgärtnerei“ in Bad Dürkheim hat nach eigenen Angaben 30 Protestplakate gegen den geplanten Bau eines Hotels abgehängt. Hintergrund ist ein Vergleich am Landgericht in Frankenthal.

Der Initiative sollte per einstweiliger Verfügung untersagt werden, eine Fotomontage des geplanten 240-Betten-Hotels zu veröffentlichen. Die Fotomontage habe das Hotel als zu groß und hoch dargestellt. Die Bürgerinitiative habe zwar ein Fehlverhalten nicht anerkannt, aber dennoch die umstrittenen Plakate entfernt.

Am 6. Mai will der Dürkheimer Stadtrat über einen Bürgerentscheid zum Hotelneubau beraten. Die Initiative lehnt den Neubau als zu groß ab.