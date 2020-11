Im Zuge einer bundesweiten Protestwoche gegen einen drohenden Personalabbau beim Auto- und Nutzfahrzeughersteller Daimler, sind heute Aktionen in der Südpfalz geplant. Die Gewerkschaft IG Metall in Neustadt hat dazu mehr als 3.000 Beschäftigte des Globalen Logistikzentrums in Germersheim und Offenbach aufgerufen. Laut IG-Metall sollen sich die Daimler-Beschäftigten in Germersheim und Offenbach unter dem Motto “Solidarität gewinnt“ an zentralen Punkten auf dem Werksgelände versammeln, um dort ausgefüllte Postkarten abzugeben. Darauf fordern die Arbeitnehmervertreter von der Konzernspitze, die Beschäftigten am geplanten Umbau des Unternehmens zu beteiligen, Fahrzeuge mit Elektro- und Hybridantrieben künftig in Deutschland zu bauen und die Beschäftigten entsprechend weiterzubilden. Geplant sei, rund 170.000 Postkarten aus allen deutschen Daimlerwerken Anfang Dezember an den Vorstand zu übergeben. Mit der Aktionswoche wenden sich Daimler-Betriebsrat und IG-Metall nach eigenen Angaben gegen den drohenden Abbau Zehntausender von Stellen.