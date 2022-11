Streit um Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben: Eltern wollen demonstrieren

per Mail teilen

Der Streit um die Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) geht weiter: Heute wollen Eltern für den Erhalt der Spielanlage demonstrieren.

Um die Alla-Hopp-Anlage gab es in der Vergangenheit viele Diskussionen SWR

"Die Förderaktion soll den Menschen in der Metropolregion Rhein-Neckar

generationsübergreifend viel Freude bereiten."

Das Ziel von Mäzen Dietmar Hopp ist in Edenkoben noch nicht verwirklicht: Im Stadtrat soll am Mittwoch ab 19 Uhr über die große Freizeitanlage in der Ortsmitte diskutiert werden. Vor der Veranstaltung wollen Familien demonstrieren. Die Eltern fürchten einen schleichenden Abbau der gesamten Anlage, bemängeln fehlende Wartung und beklagen fehlende Transparenz der Gemeindeverwaltung. Sie haben die Alla-Hopp-Bürgerinitiative gegründet.

Insgesamt zwei Spielgeräte wurden inzwischen wegen des Lärmpegels gesperrt SWR

Edenkoben: Anwohner hatten gegen die Anlage geklagt

Der Streit um die Alla-Hopp-Anlage schwelt seit Jahren: Anwohner hatten wegen der Verkehrsbelastung und des Lärms vor allem an den Wochenenden bereits gegen die Baugenehmigung der Anlage geklagt. Vor einem Jahr hatte es erneut einen Streit vor Gericht gegeben, der mit einem Vergleich endete: Stadt und Anwohner hatten sich darauf geeinigt, dass eine besonders beliebte - aber dadurch auch sehr lärmintensive - Rutschbahn abgebaut werden muss. Außerdem sollen Lärmschutzwände errichtet werden.

Die Anwohner hatten sich zudem mit der Stadt Edenkoben und dem Landkreis Südliche Weinstraße darauf geeinigt, die Öffnungszeiten der Anlage zu kürzen und einen Rutschenturm zu sperren. Ein Sicherheitsdienst soll dort am Wochenende und am späten Abend regelmäßig nach dem Rechten schauen.

Schleichender Abbau?

Nach dem Vergleich mit klagenden Anwohnern ist die Rutsche inzwischen abgebaut worden. Der gesamte Turm zu dem die Rutsche gehörte, sollte nach Angaben der Stadt an einer anderen Stelle aufgebaut werden. Da die geforderten Lärmschutzwände immer noch nicht stehen, wurde jetzt auch ein Karussell gesperrt. Wann die Lärmschutzwände aufgebaut werden steht laut Stadt noch nicht fest. Die Eltern fürchten nun um die gesamte Anlage.

Der Edenkobener Stadtbürgermeister Ludwig Lintz möchte eine gemeinsane Lösung finden SWR

Diese Befürchtungen will der Edenkobener Bürgermeister Ludwig Linz (CDU) aus der Welt schaffen. Wichtig sei eine gemeinsame und langfristige Lösung, so Linz. Das Schließen der Anlage will Linz nach eigener Aussage auf jeden Fall verhindern.

Vielen, vielen Dank für Deinen Support, Bülent Ceylan! Wir freuen uns mega darüber! 😎👍Posted by Alla hopp-Initiative Edenkoben on Monday, November 14, 2022

Mannheimer Comedian Bülent Ceylan meldet sich zu Wort

Zur mangelhaften Wartung der Anlage durch die Stadt Edenkoben, sagte Kathrin Haag von der Alla-Hopp-Bürgerinitiative ein, dass sich inzwischen zwar einiges getan habe. So seien beispielsweise die Sprungtücher der Trampolins ersetzt worden. Allerdings sei das erst auf den öffentlich Druck hin geschehen, so Haag. Nach wie vor gebe es einen großen Sanierungsstau.

Auch der bekannte Comedian aus Mannheim Bülent Ceylan macht sich in den sozialen Netzwerken für die Alla-Hopp-Anlage Edenkoben stark. Ceylan fordert, die Anlage als wichtigen Begegnungsort für Kinder und Familien auf jeden Fall zu erhalten.