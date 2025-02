Ungenießbar und nicht genug – eine Petition kritisiert das Essen an Ganztagsschulen in Frankenthal. Der Caterer beschuldigt die Stadt.

Penne mit Sojabolognese, buntes Linsenragout mit Spätzle, Seelachsfilet mit Bio-Kartoffeln – in der Theorie klingt der Speiseplan für das Karolinen-Gymnasium in Frankenthal echt gut, findet Monika Weber. Auch ein Expertengremium aus Mainz hat beim Blick auf den Speiseplan festgestellt: Vollwertig und ausgewogen, sehr gute Bewertung, 13 von 15 Punkten.

Doch probiert haben die Experten das Essen nicht. Denn die Realität sehe anders aus, sagt Weber, deren Tochter die Schule seit September 2023 besucht: Die Nudeln seien öldurchtränkt, die Kartoffeln ungesalzen, die Spätzle glichen einer Mehlpampe. Weber fordert deshalb in einer Petition an den Bürgermeister der Stadt Frankenthal: "Verbessern Sie das Mittagessen in Frankenthaler Schulen, Herr Dr. Meyer!" Mehr als 600 Menschen haben den Aufruf schon unterschrieben.

42 Euro im Monat fürs Schulessen

Dass sich Kinder mal übers Essen beschweren, sei sicher nichts Ungewöhnliches, sagt Weber. Doch ihre Tochter und viele andere Kinder nutzen das Kantinenangebot schon lange nicht mehr: "Letzte Woche Dienstag haben 35 von 80 Kindern das Essen gegessen", sagt Weber. Weber und andere Eltern in Frankenthal zahlen dafür 42 Euro pro Monat. Sie haben dafür einen Vertrag mit der Stadt abgeschlossen, der sich nur am Ende eines Schuljahres kündigen lässt.

Catering-Unternehmen soll die Stadt vor Unzufriedenheit gewarnt haben

Der betroffene Essens-Lieferdienst kommt aus Mannheim, das Unternehmen heißt BVS-Catering. Es beliefert insgesamt vier Grundschulen, drei weiterführende Schulen und zwei Förderschulen in Frankenthal. Seit 2019 versorgt das Unternehmen Schulen in Frankenthal, das aktuelle Vertragsverhältnis begann 2022. In einer Stellungnahme an den SWR schreibt das Unternehmen, dass es die Stadt Frankenthal mehrmals um eine "Preisanpassung" bat, um "die Wirtschaftlichkeit der täglichen Essenslieferung gewährleisten zu können". Wegen der wirtschaftlichen Veränderungen in den vergangenen Jahren, etwa durch die Inflation, sei eine solche Preisanpassung notwendig.

Weil die Stadt diesen Forderungen nicht nachgegangen sei, hat sich der Caterer auf die "Mindestvorgaben des in der Vergabe definierten Leistungsverzeichnisses reduziert". Diese Reduktion der Menüs führe laut Caterer aber "in keiner Weise zu einer Beeinträchtigung der Qualität der gelieferten Speisen."

Frankenthaler Ganztagsschulen werden von BVS Catering aus Mannheim beliefert SWR

BVS-Catering schreibt weiter: "Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir bereits im Vorfeld auf die mögliche Unzufriedenheit an den Schulen hingewiesen haben, da die Auswahl der Speisen dadurch eingeschränkt wird."

Stadt: Essen entspricht den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung

Die Stadt Frankenthal bestätigt, dass die Beschwerden sich in den vergangenen Wochen gehäuft haben. "Es wurde sehr intensiv in der Schulessen-AG, der auch Eltern angehören, die die Petition gestartet haben, darüber gesprochen."

Auch aus Sicht der Stadt liege die Ursache für die Beschwerden nicht in der mangelnden Qualität der Speisen, heißt es in einer Stellungnahmen an den SWR. Das Catering-Unternehmen halte die Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ein: Salzarm, fettreduziert, schonend gegart. Die Stadt schreibt, dass die Verwaltung prüfe, "ob und wie etwaige Ergänzungen bzw. Verbesserungen vorgenommen werden können."

Vertrag mit dem Caterer läuft aus

Petition, Ärger, Prüfung durch die Stadt - dabei könnte sich das Problem im Sommer erledigen: Am Ende des Schuljahres läuft der Vertrag der Stadt Frankenthal mit dem BVS-Catering aus. Frankenthal leitet in den nächsten Wochen ein europaweites Vergabeverfahren ein, die Entscheidung soll im Mai durch den Stadtrat erfolgen.

Spinat, Kartoffeln und eine Omelett, das wär' mal was!

Zu spät, findet Weber. Sie verlangt besseres Essen oder ein Ende des Vertrags, jetzt. Und die betroffenen Schülerinnen und Schüler? Monika Weber sagt, dass in der Klasse ihrer Tochter bereits ein Kantinen-Tagebuch geführt wurde, mit detaillierter Beschreibung des Essens – und warum es mangelhaft ist. Weber packt ihrer Tochter nun täglich Thermo-Boxen ein, mit eigenem Essen. Auf das Schulessen verzichte sie – dabei verlange sie gar nicht viel, sagt Weber. Ihre Tochter soll ihr erst kürzlich gesagt haben: "Spinat, Kartoffeln und ein Omelett, das wär‘ mal was!"