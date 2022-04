Frühjahrsmesse ohne Corona-Auflagen

Die Stadt Speyer hat das diesjährige Programm der Frühjahrsmesse vorgestellt. Das Volksfest beginnt am Freitag und endet gut zwei Wochen später am 24. April.

Für die Frühjahrsmesse auf dem Speyerer Festplatz wird es keine Corona-Auflagen geben, teilte die Stadt mit. Außer Karussells wird es wieder zahlreiche Stände geben sowie einen Biergarten. Ein Highlight des Volksfestes ist laut Stadt unter anderem eine historische Führung durch die Geschichte der Speyerer Messe- und Marktgeschichte am kommenden Sonntag. Am 3. sowie am 20. April ist Familientag, alle Fahrgeschäfte kosten an den beiden Tagen nur die Hälfte. Am Ostersonntag können Kinder auf dem Messplatz nach 2.000 Ostereiern suchen. Außerdem kämpfen am Freitag den 22. April Teams bei verschiedenen Spielen um eine Siegprämie für eine gemeinnützige Organisation. SPD-Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird die Frühjahrsmesse in Speyer am Freitag um 18.30 Uhr offiziell eröffnen.