Das Klinikum Ludwigshafen hat zum ersten Mal seit rund einem Jahr keinen Corona-Fall. Warum die Intensivstation trotzdem voll ist und alle Mitarbeiter geimpft werden sollten, erklärt Klinikdirektor Prof. Günter Layer im Interview.

Günter Layer (links) ist Ärztlicher Direktor des Klinikums Ludwigshafen Klinikum Ludwigshafen

SWR Aktuell: Das Klinikum Ludwigshafen sorgt gerade für Schlagzeilen, weil nicht-geimpfte Mitarbeiter künftig keine Lohnerhöhungen oder Fortbildungen mehr bekommen sollen. Auch der Vertrag von ungeimpften Mitarbeitern in der Probezeit wird nicht verlängert. Was steckt dahinter?

Prof. Günter Layer: Wir möchten, dass sich alle Mitarbeiter impfen lassen und dass damit ein maximaler Schutz der Mitarbeiter, aber auch ein maximaler Schutz der Patienten gegeben ist. Das ist in der Krankenhausleitung völlig unstrittig, und das sollte überall völlig unstrittig sein. Und da stehe ich auch in jeder Beziehung dazu. Und dass sich ein Krankenhaus, wenn es darum geht, Mitarbeiter auszuwählen, ein Sicherheitskriterien nimmt, das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Natürlich haben wir eine andere Situation hier im Krankenhaus als in anderen Einrichtungen.

Layer: Sie wissen, dass wir im letzten Jahr innerhalb der zweiten Corona-Welle einen schweren Ausbruch hatten. In der dritten Welle ist es uns gelungen, das zu vermeiden – das ist zum einen das Ergebnis sicherlich sehr restriktiver Maßnahmen, die auch nicht immer beliebt waren. Aber auch der Tatsache, dass wir sehr früh einen sehr hohen Prozentsatz an Mitarbeitern impfen konnten und dadurch diese Kette von Ansteckungsmöglichkeiten eingeschränkt haben.

SWR Aktuell: Ist das nicht sehr restriktiv?

Layer: Ich persönlich bin überhaupt kein Freund, dass das jetzt so emotionalisiert durch die Medien gezogen wird. Ich halte es auch für überflüssig. Wir haben in dem Bereich, den ich verantworte, dem ärztlichen Dienst, und die den Ärzten angegliederten Ambulanzen eine Impfrate von weit über 90 Prozent. Die Ärzte sind zu 99 Prozent geimpft und da sehe ich überhaupt keine Grundlage für eine Streiterei zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung. Aber das Grundverständnis, dass wir möchten, dass alle Mitarbeiter geimpft sind, das teile ich. Und da stehe ich auch voll dahinter.

Layer: Ich habe auch allen Ärzten, für die ich Verantwortung trage, angeboten, dass ich jederzeit für Gespräche zur Verfügung stehe. Denn es gibt auch Gründe, warum der eine oder andere Mitarbeiter nicht geimpft werden wird oder bisher nicht geimpft ist: Es gibt Erkrankungen, bei denen das noch nicht hundertprozentig geklärt ist, ob eine Impfung erfolgen sollte. Es gibt Schwangere, bei denen eine Impfung derzeit nicht empfohlen wird und Ähnliches. Und das, was wir im Moment in den Medien erleben, spiegelt nicht das, was ich im Haus erlebe. In meinem Bereich erlebe ich keinerlei Konflikt.

SWR Aktuell: Die Corona-Inzidenz sinkt bundesweit, auch in Ludwigshafen pendelt sie sich bei etwa 14 ein. Ist das für Sie ein Grund zur Freude?

Layer: Ja, im Moment ist die Lage auch bei uns im Klinikum relativ entspannt. Wir haben keine aktive Corona-Infektion mehr im Krankenhaus: Am Montag wurde der letzte Patient negativ getestet. Aber wir haben noch vier schwerstkranke Patienten auf der Intensivstation, die an den Corona-Folgen leiden. Einer ist noch an der Herz-Lungen-Maschine (ECMO), zwei weitere Patienten werden beatmet. Das sind die Langzeitfolgen, die wir jetzt noch sehen, ohne dass es da eine aktive Infektion gibt. Ansonsten ist das eine für uns sehr positive Entwicklung. Und wir hoffen natürlich, dass es dabei auch bleibt, dass uns nicht neue Zahlen einholen werden.

SWR Aktuell: Sie behandeln derzeit nur noch vier Corona-Patienten im Klinikum Ludwigshafen - das ist ja ein historischer Tiefstand.

Layer: Ja! Ich habe ehrlich gesagt nicht kontrolliert, wann die Klinik zum letzten Mal infektfrei war. Aber ich glaube, dass es über ein Jahr her ist.

SWR Aktuell: Was bedeutet das für den Klinikbetrieb? Machen sie jetzt wieder komplett auf?

Layer: Wir sind noch in der Phase des Hochfahrens. Tatsächlich haben wir seit dieser Woche alle Betten wieder frei gegeben. Und die füllen sich jetzt allmählich und wir könnten in den nächsten zwei Wochen die normale Zahl, die wir vor Corona hatten, erreichen. Wenn nichts dazwischenkommt! Ansonsten haben wir sehr viele Intensivpatienten, wir sehen extrem viele Notfälle. Es gibt noch eine gewisse Zurückhaltung, ein Misstrauen bei den weniger schwer Kranken, in die Krankenhäuser zu gehen. Aber wir sehen deutlich mehr Schwerkranke. Es sind vor allem Patienten mit Herzerkrankungen, die jetzt nicht in der Frühphase gekommen sind, wie das vor Corona der Fall war. Dementsprechend sind sie in einem schwereren Stadium. Es sind auch Patienten mit Krebserkrankungen dabei, die jetzt weiter fortgeschritten sind.

SWR Aktuell: Das es ja tragisch. War das nicht auch im vergangenen Jahr der Fall, dass Patienten viel zu spät in die Klinik kamen?

Layer: Absolut, das wiederholt sich jetzt. Und das ist ein Phänomen, das wir, wie Sie sagen, letztes Jahr schon beobachtet haben. Und womit wir auch jetzt zurechtkommen müssen.

Das Klinikum Ludwigshafen picture alliance / dpa | Ronald Wittek

SWR Aktuell: Und was sind denn das für Folgeerkrankungen der Covid-Patienten? Woran leiden sie?

Layer: Es sind schwere Lungenerkrankung von Patienten, die eben noch nicht selbst atmen können. Die Covid-Infektion hat die Lungen so stark beeinträchtigt, dass sie nicht in der Lage sind, ihre Atemfunktion selbst zu übernehmen. Wir sehen vor allem die Herz -und Lungen-Spätfolgen. Aber letztendlich ist das das normale Krankenhausgeschäft, will ich jetzt mal sagen. Und es ist für uns durchaus auch eine emotionale Entspannung, wenn man das tut, was man immer zu tun hat. Also was einfach dazugehört zum Krankenhausalltag.

SWR Aktuell: Ist es denn schon Normalität, dass wieder auch Angehörige ihre kranken Patienten besuchen dürfen?

Layer: Ja, wir lassen wieder Besuche zu. Allerdings sind wir da noch etwas zurückhaltend, solange wir noch keine komplette Durchimpfung in der Bevölkerung haben und appellieren daran, dass man eben nur einen Besucher pro Patient hat und dass man den Besuch auf eine Stunde pro Tag begrenzt. Das sind natürlich - gegenüber der Zeit vor Corona - noch Einschränkungen. Aber es ist ein wichtiger Schritt in die Normalität, der auch zu einer emotionalen Entlastung der Patienten führt. Wir haben gerade die Rückmeldungen der Patienten und Angehörigen des letzten Jahres analysiert.

Der häufigste Kritikpunkt war die mangelnde Möglichkeit, mit den Patienten in Kontakt zu treten. Das kann ich gut nachvollziehen, das ist der Situation geschuldet. Aber das ist natürlich eine bedrückende Situation. Wenn man Angehörige in der Klinik liegen hat und nicht genau weiß: Wie geht es denen, wie geht's weiter ? Das ist ja ganz klar, dass sich die Angehörigen Sorgen machen. Wir haben viele Kranke hier im Haus, die die Sprache nicht gut sprechen, die natürlich noch mehr verunsichert sind, wenn sie dann keine Angehörigen bei sich haben. Das sind Dinge, die wir jetzt wieder ein wenig entspannter sehen können, als in der Vergangenheit.

Prof. Dr. Günter Layer Prof. Dr. Günter Layer ist Chefarzt der Radiologie am Klinikum Ludwigshafen und Ärztlicher Direktor der Klinik. Seit Beginn der Corona-Krise im April 2020 berichtet er regelmäßig im SWR-Interview über die Lage am Klinikum Ludwigshafen in der Corona-Pandemie.

SWR Aktuell: Zurück zu Corona: Die Delta-Variante ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Macht Ihnen das Sorgen, was steht zu erwarten?

Layer: Das weiß keiner, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe in unserem Interview vor acht bis zehn Wochen gesagt, dass das jetzt ein Wettlauf werden wird zwischen den Escape-Varianten, wie wir sie nennen, und den Impfungen. Und dieser Wettlauf ist nach wie vor nicht entschieden. Aber wir haben andererseits schon einen so hohen Impfschutz in Deutschland, dass es durchaus sein kann, dass wir von größeren Auswirkungen dieser sogenannten Delta-Variante verschont bleiben. Ich bin ehrlich gesagt, nicht Hellseher genug, um das beantworten zu können, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, wie Wetterbedingungen, aber auch Reisen. Da müssen wir nur an die über ganz Europa verteilte EM denken. So richtig weiß man auch nicht, was da aus dem Wembley-Stadion in England dann wieder mitgebracht werden wird. Also da sind so viele unkalkulierbare Faktoren, dass man meines Erachtens da keine sichere Voraussage treffen kann.



SWR Aktuell. Trotzdem schließen jetzt die ersten Testzentren in der Vorder-und Südpfalz. Ist das zu früh?

Layer: Es wäre aus unserer Sicht sinnvoll, wenn wir dann ein Reserve hätten, weil es ist viel zu früh, um zu sagen, wir brauchen keine Testzentren mehr. Die meisten Testzentren sind privat organisiert, um Geld verdienen. Und wenn es nichts mehr zu verdienen gibt, dann wird geschlossen. Das Ganze ist jetzt ein Thema der öffentlichen Gesundheitsvorsorge. Die Städte und das Land sind aufgerufen, Lösungen zu schaffen. Aber ich denke, es wäre verkehrt, jetzt alles auf Null zu fahren.

SWR Aktuell: Selbst im Krankenhaus kehrt also wieder sowas wie Normalität ein. Das ist doch erfreulich!

Layer: Wir freuen uns auch, die Situation ist verhältnismäßig gut und wir spüren im Krankenhaus auch keine Zunahme der Covid-Erkrankungen. Aber es gilt das Gleiche wie das, was ich immer früher schon gesagt habe: Wir erleben diese Infektionen stark zeitverzögert, also die Patienten kommen erst zwei bis vier Wochen nach der Infektion ins Krankenhaus. Insofern bleibt eine gewisse Unsicherheit. Aber wir sehen auch in den Testzentren, in denen wir testen, derzeit keinen Anstieg an Neuinfektionen. Und das ist ein gutes Zeichen, ohne Zweifel.