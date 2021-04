per Mail teilen

Im Mercedes-Benz Lkw-Werk in Wörth ruht ab Donnerstag die Produktion. Nach Angaben eines Sprechers stehen über die Osterfeiertage und auch noch kommende Woche die Bänder still. Damit wolle das Unternehmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beitragen. Zudem gebe es aufgrund einer weltweit gestiegenen Nachfrage und der Corona-Krise Lieferengpässe bei elektrischen Bauteilen. Nach der Produktionspause würden alle rund 10.000 Beschäftigten in Wörth zweimal wöchentlich Selbsttests erhalten. Außerdem könnten sich Beschäftigte aus dem Hochinzidenzgebiet Frankreich bereits im Lkw-Werk von medizinischen Fachpersonal testen lassen.