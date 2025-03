Mangel an Helfern

In Rheinland-Pfalz gibt es zu wenige Schulbegleiter, die Kindern mit Behinderungen in durch den Alltag helfen. Das ist das Ergebnis einer landesweiten Recherche des SWR. Die Suche nach möglichen Lösungsansätzen führt in die Vorder- und die Südpfalz: Die Lebenshilfe Neustadt arbeitet mit einem Pool-Modell, das einige Vorteile bietet.