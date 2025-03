per Mail teilen

Weil die Bahnstrecke Landau-Winden in der Südpfalz von Tieren unterhöhlt wurde, musste die Deutsche Bahn die Strecke sperren. Jetzt laufen Reparaturen. Die Züge sollen ab 5. April wieder fahren.

Das teilte ein Sprecher des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV) am Donnerstag mit. Südlich von Landau haben mutmaßlich Dachse den Bahndamm so stark ausgehöhlt, dass sich Teile des Damms abgesenkt hatten.

Bahnstrecke bis Karlsruhe

Betroffen von der Sperrung ist die Strecke Neustadt-Karlsruhe. Die Arbeiten, um die Schäden zu beheben, seien gut vorangegangen, so dass der Zugverkehr am 5. April wieder starten könnte, so ein Sprecher.

Wegen Dachsen: Weitere Bahnstrecke betroffen

Bis zum Ende der Bauarbeiten sind weiterhin Ersatzbusse im Einsatz. Auch auf einer weiteren Bahnstrecke in der Pfalz zwischen Deidesheim und Bad Dürkheim haben Dachse für eine Streckensperrung gesorgt.

"Rheinpfalz": Kreisjagdmeister geht jetzt von Kaninchen aus

Während es sich dort zwischen Deidesheim und Bad Dürkheim tatsächlich um Dachse handeln soll, gibt es bei der Strecke Landau-Winden inzwischen Zweifel. Wie die "Rheinpfalz" meldet, haben am Donnerstag der zuständige Kreisjagdmeister und ein Veterinärmediziner der Kreisverwaltung die Tierbauten untersucht und herausgefunden, dass es keine Dachsbauten sein können. Der Jagdfachmann verweist unter anderem auf die Größe der Erdlöcher. Diese seien zu klein für Dachse. Er gehe davon aus, dass diese von Kaninchen stammen.

Auf Anfrage der "Rheinpfalz" erklärte eine Bahnsprecherin, dass das Unternehmen davon keine Kenntnis habe. Die Bahn will sich eigenen Angaben zufolge am Freitag zum weiteren Vorgehen auf der für die Region bedeutsamen Strecke äußern, die die Südpfalz mit Karlsruhe verbindet.