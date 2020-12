In Herxheim in der Südpfalz öffnet am Dienstag ein privates Corona-Testzentrum. In der Festhalle Herxheim können nach Angaben des Betreibers in einer Stunde 80 Schnelltests durchgeführt werden. Betreiber des Corona-Schnelltestzentrums ist eine in Herxheim ansässige Rehaklinik für Orthopädie. Nach Angaben des Geschäftsführers sei es wichtig, Menschen an den Weihnachtstagen wenigstens eine gewisse Sicherheit beim Besuch älterer oder kranker Familienmitglieder zu geben. Einen Freifahrtschein fürs Feiern im großen Kreis möchte er jedoch mit dem Angebot nicht geben. Interessierte müssen sich Online anmelden und zuvor einen Fragebogen ausfüllen, der zum Test mitzubringen ist. Der Test koste 39 Euro, das Ergebnis soll in wenigen Minuten per Mail zugestellt werden.