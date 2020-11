Mehr als 37 Prozent der Protestanten in der Pfalz und Saarpfalz haben nach Angaben der Evangelischen Landeskirche der Pfalz gestern neue Presbyter gewählt. Damit liegt die Wahlbeteiligung der Landeskirche sechs Prozentpunkte höher als vor vier Jahren und bundesweit auf Platz eins. Am höchsten sei die Wahlbeteiligung mit gut 78 Prozent in der Gemeinde Höningen im Dekanat Bad Dürkheim-Grünstadt gewesen, am niedrigsten in einer Gemeinde in der Ludwigshafener Innenstadt mit gut neun Prozent. Wegen der Corona-Pandemie konnten die mehr als 440.000 Wahlberechtigten nur per Brief abstimmen. Kirchenpräsident Christian Schad sagte, die gute Wahlbeteiligung zeige die hohe Verbundenheit der Protestanten mit ihrer Kirche.