Ein Betrug mit gefälschten Rechnungen hat vergangenes Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Der Prozess gegen die Verdächtigen geht in Landau nun auf die Zielgerade: Heute soll das Urteil fallen.

In einem waren sich die Verteidiger in ihren Plädoyers am Montag einig: Der, der eigentlich vor Gericht stehen sollte, fehlt. Der mutmaßliche Drahtzieher des ganzen Unternehmens ist weiterhin flüchtig, man vermutet ihn in der Türkei. Zurück bleiben fünf junge Männer, die heute in Landau ihr Urteil erwarten.

Mit neuer Betrugsmasche ans schnelle Geld

Sie sollen großen Schaden mit einer Betrugsmasche angerichtet haben, die es so noch nicht gab: Auf Anweisung des besagten Drahtziehers sollen sie Rechnungen aus Briefkästen gefischt und gefälscht haben. Dann wurden die Rechnungen wieder eingeworfen, zugestellt, bezahlt und das Geld ist bei ihnen gelandet. Zumindest geht der zuständige Staatsanwalt davon aus, dass es so gelaufen ist. Die Höhe der Beute beziffert er auf gut 30.000 Euro.

Justizbeamte haben vor dem Prozessauftakt zu Postraub und Betrug am Landgericht Landau den Gerichtssaal gesichert. SWR

In der vorletzten Sitzung am Montag hat er für die fünf Angeklagten unterschiedliche Haftstrafen gefordert, je nach Beteiligung: einmal mehr als drei Jahre, einmal aber auch nur ein Jahr auf Bewährung.

Unterschiedliche Verteidiger, unterschiedliche Angeklagte, unterschiedliche Strategien

Die Verteidiger haben in ihren Plädoyers dagegen unterstrichen, wie kooperativ ihr jeweiliger Mandant bei den Ermittlungen gewesen ist, oder warum es durchaus gute Gründe gebe, bei der Strafe unter dem zu bleiben, was die Staatsanwaltschaft will. Einer berichtete beispielsweise, dass sich sein Mandant in der Strafanstalt in Schifferstadt, in der er seit August die Untersuchungshaft verbringt, zum Vorzeigehäftling entwickelt habe. Jetzt wolle er seinen Schulabschluss nachmachen und eine Lehre beginnen. Ob man nicht genug Vertrauen aufbringen könne, ihn das "in freier Wildbahn" machen zu lassen?

Ein anderer wies darauf hin, dass sein Mandant nur für die Kontoführung verantwortlich gewesen sei. Zeitweise habe der gar nicht gewusst, woher das Geld stammt.

Und immer wieder ging es um den einen, der in der Verhandlung fehlt: Der Drahtzieher, der nicht nur die Idee gehabt hat, sondern auch alle fünf "manipuliert und wie Puppen gesteuert hat".

Urteil fällt am Dienstag

Am Ende der Sitzung gab der Richter den jungen Männern noch die Möglichkeit, sich ein letztes Mal zu äußern. Alle fünf ergriffen nacheinander das Wort. Jeder Einzelne betonte, wie leid es ihm tue.

Das Urteil wird am Nachmittag verkündet.