Blutwäscheverfahren

Wird die Blutwäsche bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen eingesetzt, sollen dabei Antikörper herausgefiltert werden. Dabei werden häufig Membranen eingesetzt, die gezielt Antikörper auffangen können. Laut der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie werden verschiedenen Blutwäsche-Verfahren bei einzelnen Autoimmunerkrankungen erfolgreich angewendet, um störende Antikörper zumindest kurzfristig zu entfernen. Bei Post-Covid-Patienten – nach einer Infektion oder nach einer Impfung – werden manchmal verdächtige Antikörper im Blut gefunden. Noch ist aber die Bedeutung der Antikörper nicht bekannt, stellt die Deutschen Gesellschaft für Nephrologie in einer Stellungnahme klar. Eine Therapie käme daher zurzeit nicht in Frage. Auch die Deutsche Gesellschaft für Neurologie betont, dass die Sicherheit und Wirksamkeit von Blutwäsche-Verfahren bei Post-Covid-Patienten bisher nicht belegt wurde. Beide Fachgesellschaften beziehen sich nur auf die Behandlung von Post-Covid-Patienten mit Beschwerden nach einer Infektion. Weil sich die Beschwerden von Geimpften und wahrscheinlich auch die Ursachen sehr ähneln, orientieren sich derzeit viele Mediziner auch bei der Behandlung von Geimpften an den Richtlinien und Empfehlungen für Post-Covid-Patienten.

Pascal Kiss, SWR-Wissen