Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt an der Weinstraße zieht eine Woche nach Beginn der Hauptweinlese positive Bilanz. In der Pfalz wird der Jahrgang 2020 voraussichtlich sehr gut. Laut DLR hat die Hauptlese in diesem Jahr eine Woche früher begonnen als sonst - was unter anderem dem heißen August zuzuschreiben sei. Das DLR geht von einem Weinjahrgang mit überdurchschnittlicher Qualität aus. Die Trauben seien gesund und hingen in ausreichender Anzahl an den Stöcken. Damit das so bleibe, müsse es in den kommenden drei Wochen halbwegs kühl und trocken bleibe. Bei Gewittern wie Anfang der Woche über Bad Dürkheim mit bis zu 30 Litern Regenwasser pro Quadratmeter, werde es für die Beeren allerdings kritisch.