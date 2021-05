per Mail teilen

Der Landauer Zoo hat eine positive Zwischenbilanz seit seiner Wiedereröffnung Ende April gezogen. Wegen der Corona-Pandemie musste der Zoo mehrere Wochen lang geschlossen bleiben. Auch wenn durch die kurzzeitige Schließung des Zoos wichtige Einnahmen weggebrochen waren, sehen die Verantwortlichen positiv in die Zukunft. Vor allem in den ersten beiden Wochen nach der Öffnung seien viele Besucher gekommen. Der Zoo habe davon profitiert, dass andere Einrichtungen im Mai noch geschlossen bleiben mussten. Mittlerweile habe sich das Besucheraufkommen normalisiert, da auch andere Freizeitangebote wieder wahrgenommen werden können. Die Besucher würden sich gut an die Corona Regeln halten, bislang habe es keine negativen Zwischenfälle gegeben.