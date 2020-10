per Mail teilen

In einem Seniorenheim in Neuburg (Kreis Germersheim) waren vergangene Woche fast alle Bewohner und einige Pfleger positiv auf Corona getestet worden. Zwei der betroffenen Senioren sind nach Angaben des Landkreises nun verstorben.

Nach Angaben des Kreises bleibt allerdings unklar, ob sie an den Folgen des Corona-Virus oder an einer Vorerkrankung gestorben sind. Die betroffenen Senioren waren bereits über 70 Jahre alt. Seit eineinhalb Wochen steht die Wohn-Pflege-Gemeinschaft in Neuburg unter Quarantäne.

Vorerst ging es allen gut

Insgesamt waren neun der 11 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch drei Pflegekräfte hatten sich infiziert. Vergangene Woche teilte das Pflegeheim noch mit, dass es allen Erkrankten in der Einrichtung so weit gut gehe. Sie konnten in der Quarantäne auch gemeinsam betreut werden.

Kreis Germersheim auf Warnstufe Gelb

Wegen der Infektionszahlen in der Senioreneinrichtung war der Landkreis Germersheim als erster in der Pfalz in die gelbe Warnstufe des Landes gerutscht. Im Personenumkreis des Pflegeheims wurden noch weitere Personen positiv auf das Virus getestet. Aktuell gibt es im Kreis Germersheim 60 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierte Personen.