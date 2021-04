per Mail teilen

Seit zwei Jahren gibt es in Bad Bergzabern eine grenzüberschreitende Polizei-Truppe: Die deutsch-französische Einsatzeinheit. Die wird zunehmend angefordert – nicht nur im Grenzgebiet der Pfalz und dem Elsass. Warum das so ist und was diese Polizisten machen, erzählt uns im Podcast Hauptkommissar Andreas Persch. Er ist seit der ersten Stunde dabei und schwört auf die Zusammenarbeit mit den französischen Gendarmen - auch wenn es einige Unterschiede gibt.