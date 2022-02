per Mail teilen

Polizeibeamte haben in Grünstadt die Musikanlage eines Bewohners in einem Mehrfamilienhaus sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, hatte es von Nachbarn schon in den vergangenen Wochen häufiger Beschwerden über Ruhestörung durch sehr laute Musik gegeben. Der 39jährige Bewohner sei uneinsichtig gewesen und habe die Musik bei Eintreffen der Beamten sogar extra noch lauter gedreht. Deswegen hätten die Polizisten bei dem Einsatz gestern, einfach die Lautsprecheranlage mitgenommen.