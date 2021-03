per Mail teilen

Anja Rakowski ist zur stellvertretenden Leiterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz ernannt worden. Sie ist die erste Polizeibeamtin in Rheinland-Pfalz in dieser herausgehobenen Position, sagte Innenminister Lewentz. Anja Rakowski ist seit 31 Jahren Polizistin, zuletzt war sie vier Jahre im Innenministerium tätig. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz hat seinen Sitz in Ludwigshafen und ist für die gesamte Vorderpfalz und Südpfalz zuständig.