Nachdem bei der Polizei Ludwigshafen Hinweise auf eine geplante Massenschlägerei unter Jugendlichen in Ludwigshafen eingegangen waren, überwachten am Freitagnachmittag Polizisten das Stadtgebiet. Nach Polizeiangaben wurden 61 Personen kontrolliert und davon 9 in Gewahrsam genommen, weil sie Schlagwerkzeuge dabei hatten. Die anderen erhielten einen Platzverweis. Es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und der Bildung bewaffneter Gruppen eingeleitet.