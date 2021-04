In Neustadt an der Weinstraße hat ein junger Mann in der Nacht zum Montag in seiner Wohnung randaliert und sich dabei selbst verletzt. Nach Angaben der Polizei beschimpfte der 27-jähgige die hinzugerufenen Polizei- und Rettungskräfte. Nachdem ihn die Polizisten zwei Mal verwarnt hätten, sei der Mann dennoch auf die Beamten losgegangen, so dass diese einen Taser (auch bekannt als Elektroschocker) einsetzten. Danach sei der Mann überwältigt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist er psychisch krank und hatte Drogen genommen.