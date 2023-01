Wörth: 13-jähriges Mädchen vermisst

per Mail teilen

Die Polizei sucht die 13-Jährige Mary Brandt. Sie befürchtet, dass das Mädchen sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Laut Polizei ist die Minderjährige seit gut einem Monat immer wieder aus einer Jugendeinrichtung in Wörth ausgerissen und blieb teilweise mehrere Tage verschwunden. Sie vermutet, dass sie sich das Mädchen in einem "nicht altersgerechten Milieu" aufhalten könnte. Sie schließt nicht aus, dass die 13-Jährige dadurch in Gefahr geraten könnte.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach Mary Brandt Polizeidirektion Landau Pressestelle

Mary Brandt ist 1,65 m groß, schlank, von dunkler Hautfarbe mit langen dunklen Haaren, in die blonde Strähnen eingeflochten sind. Möglicherweise trägt sie eine rote Daunenjacke.

Die Polizei bittet um Hinweise.