Die Polizei in der Südpfalz warnt erneut vor Betrügern am Telefon. Im Raum Germersheim sowie in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern gebe es aktuell viele Anrufe bei älteren Menschen, bei denen sich die Betrüger als Polizisten ausgeben und von einer angeblichen Verwicklung eines Familienangehörigen in einen tödlichen Unfall berichten. Die Polizei Landau bittet darum, solche Anrufe zu melden und auf keinen Fall Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben.