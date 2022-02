Frau am Rheinufer in Ludwigshafen vergewaltigt - Polizei sucht Zeugen

In Ludwigshafen ist am Donnerstag eine 44-Jährige von zwei Männern vergewaltigt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen für die Tat am Rheinufer in der Nähe des Berliner Platzes.

Mutmaßlicher Tatort der Vergewaltigung am Rheinufer in Ludwigshafen SWR Eine Polizei-Sprecherin sagte, es habe zwar einen Hinweis auf einen der mutmaßlichen Täter in einer Straßenbahn gegeben. Die Spur habe sich aber als "Sackgasse" erwiesen. Zwei unbekannte Männer haben die Frau laut Polizei auf einer Treppe unterhalb des Rad- und Fußgängerwegs am Ludwigshafener Rheinufer vergewaltigt. Die Uhrzeit der Tat gibt die Polizei inzwischen mit zwischen 21 Uhr und 21:30 Uhr an. Zunächst hattes geheißen, die Vergewaltigung sei zwischen 17 und 19 Uhr passiert. Wie eine Polizeisprecherin dem SWR sagte, habe sich die 44-Jährige gewehrt. Mutmaßlicher Täter hatte auffällige Narbe Der eine mutmaßliche Täter wird als 1,80 Meter groß beschrieben, schlank und bekleidet mit einer Tarnjacke, schwarzen Hosen und schwarzen Schuhe der Marke Nike. Der andere Täter soll 1,90 Meter groß sein, dunkelhäutig und mit schwarzer Bomberjacke und blauer Jeans bekleidet. Der Mann habe außerdem eine auffällige Narbe über der linken Augenbraue und eine Tätowierung am Hals. Die Männer sind laut Opfer zwischen 38 und 40 Jahre alt. Phantombilder gibt es bislang keine. Vergewaltigungsopfer wird Bauchtasche geraubt Nach der Tat haben die Männer laut Polizei die Bauchtasche der Frau geklaut. Der genaue Inhalt sei nicht bekannt, so die Polizeisprecherin. Die Frau habe nach der Tat Verwandte angerufen, die dann Polizei und Rettungskräfte verständigten. Ganz in der Nähe oberhalb des Tatorts verläuft ein Fuß- und Radweg entlang des Rheinufers. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben machen können. Viele Frauen in Ludwigshafen sind nach der Tat wütend und fragen sich, wie sicher der Berliner Platz und die Ludwigshafener Innenstadt am Abend sind.