Polizei sucht nach Brand in Landau nach verdächtigem Fahrzeug

In der Nacht zum Ostermontag hat ein Mehrfamilienhaus in Landau-Arzheim gebrannt. Mehrere Bewohner wurden verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach einem Fahrzeug, das vom Brandort wegfuhr.

Die Polizei ermittelt bei dem Brand in alle Richtungen. Es gehe aber auch unter anderem um den Verdacht der Brandstiftung, sagte ein Sprecher der Kriminalpolizei dem SWR. Das Feuer war in dem Flur des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, zu dem man sich einfacher Zugang verschaffen konnte. In der Nähe des Brandortes wurde ein verdächtiges Fahrzeug wahrgenommen. Zeugen hatten gehört wie es wegfuhr - nachts in einem kleinen dörflichen Stadtteil eher selten. Weitere Details dazu gebe es derzeit nicht.

Drei Menschen wurden bei dem Feuer in Landau-Arzheim verletzt. Feuerwehr Landau

Auch Kind bei Feuer verletzt

Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder weitere Beobachtungen gemacht haben. Bei dem Brand entwickelte sich starker Rauch. Drei Bewohner, darunter ein 10-jähriges Kind, kamen laut Polizei mit Verletzungen - darunter auch Brandverletzungen - in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Am Gebäude entstand Schaden von mehreren 10.000 Euro.