Speyer: Polizei holt Mann mit Elektroschocker aus dem Auto

In der Nacht zum Freitag hat die Polizei in Speyer einen Mann mit einem Taser außer Gefecht gesetzt. Er soll an einer Tankstelle randaliert haben.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben in der Nacht zu der Tankstelle in der Speyerer Bahnhofstraße gerufen, weil dort ein Mann (33) randalierte. Als die Beamten eintrafen, saß der Mann dem Polizeibericht demzufolge schon im Auto und wollte wegfahren. Er habe sich geweigert, auszusteigen und sich schließlich sogar im Wagen festgeklammert. Die Beamten setzten daraufhin ein Distanz-Elektroimpulsgerät ein, einen sogenannten Taser. Der Mann sei dabei unverletzt geblieben, habe aber weiterhin ein seltsames Verhalten an den Tag gelegt: Der Polizei zufolge war er sprunghaft, redete zusammenhanglose Sachen und verhielt sich durchweg unkooperativ. Was ist ein Taser? Ein Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG), umgangssprachlich auch Taser oder Elektroschocker genannt, sorgt für eine kurzzeitige Lähmung im Nervensystem. Aus den Geräten fliegen Pfeilelektroden an den Körper des Gegenübers. An daran befestigten Kabeln werden anschließend Stromimpulse abgegeben, die den Getroffenen laut Polizei etwa fünf Sekunden außer Gefecht setzen. Der korrekte Gebrauch der Waffe muss von den Polizisten und Polizistinnen vor dem Einsatz erlernt werden. Laut Polizei RLP schießt man damit nicht auf Schwangere oder Menschen mit vorher bekannten Herz-Kreislauf-Problemen. Amnesty International kritisiert den Einsatz der Elektroschockgeräte, weil im Zusammenhang mit Tasern Menschen gestorben sind. Grasgeruch in der Wohnung Die Polizei fuhr dann nach eigenen Angabe zur Adresse des Mannes: Man habe eine psychische Erkrankung nicht ausschließen können und mehr über seinen Hintergrund herausfinden wollen. Außerdem war unklar, ob der Mann unter Drogen stand. Als die Ehefrau (29) des Mannes die Tür öffnete, sei den Polizisten bereits Marihuanageruch in die Nase gestiegen. In der Wohnung fand die Polizei fast anderthalb Kilo Marihuana. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, den Autoschlüssel behielten die Beamten ein. Die Polizei betonte, dass niemand bei dem Einsatz verletzt wurde.