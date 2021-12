Polizei setzt Taser gegen 41-jährigen ein

Bei einem Polizeieinsatz in Speyer haben die Beamten am Samstag ein Elektroschockgerät gegen einen 41 Jahre alten Mann eingesetzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann den Einsatz in einer Wohnung in Speyer-West gestört und anschließend versucht, einen Beamten an der Wohnungstür zu überrennen. Den Polizisten sei es nicht gelungen, den Randalierer zu überwältigen. Daher hätten die Beamten in Speyer schließlich den Taser eingesetzt. Dabei habe der 41-jährige leichte Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus eingeliefert worden.