Asia-Imbiss-Prozess: Schwierige Zeugen

Im Prozess um eine Messerattacke in einem Asia-Imbiss am Landgericht Landau soll am 1. März das Urteil fallen. Angeklagt ist ein Koch des Landauer Lokals. Er soll im Streit einem Kollegen ein Messer in den Kopf gerammt haben. Beim Verhandlungstag am Donnerstag wurden unter anderem mehrere Polizeibeamte gehört. Darunter war auch der Polizist, der am Tatabend im Juli 2021 nach einem Notruf zuerst in dem Asia-Imbiss eintraf. Mitarbeiter des Lokals hätten versucht das Opfer in ein Auto zubringen, um es ins Krankenhaus zu fahren. Die Anwesenden hätten keinen Angaben dazu gemacht, wie es zu der Kopfverletzung gekommen war, so der Beamte. Sie hatten sogar bestritten, das Opfer zu kennen, das nachweislich seit Wochen dort schwarz gearbeitet hatte. Auch der Schwager des Imbissbesitzers machte am Donnerstag vor Gericht zunächst widersprüchliche oder falsche Angaben. Erst auf Drängen des Richters gab er zu, von einem Streit zwischen dem Angeklagten und dem Opfer gehört zu haben. Den genauen Grund kenne er aber nicht.