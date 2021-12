Polizei rettete Plastik-Elch

per Mail teilen

Drei junge Männer haben nachts versucht, in Steinweiler (Kreis Germersheim) einen Plastik-Elch zu stehlen. Das Tier ist Teil einer leuchtenden Weihnachtsdekoration und steht auf einem Vordach. Nachbarn alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen einen 19-Jährigen auf der Flucht fest. Die beiden anderen Männer verschwanden in der Dunkelheit.

Hintergrund der Tat dürfte laut Polizei die starke Alkoholisierung und jugendlicher Übermut gewesen sein. Am Elch entstand kein Schaden, er kann in den kommenden Nächten in Steinweiler wieder leuchten, erklärte die Polizeiinspektion Wörth.