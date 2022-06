Einsatzkräfte haben einen Jugendlichen aus einer Schlammgrube in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gezogen. Der 16-Jährige hatte am Sonntag Warnschildern zum Trotz mit zwei Freunden das Firmengelände eines Kieswerks betreten, um im Schlamm zu baden. Wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilte, wirkte das Schlamm-Wasser-Gemisch allerdings wie Treibsand und zog den Jugendlichen immer weiter in die Grube ein. Nachdem er sich auch mit Hilfe seiner Freunde nicht aus seiner misslichen Lage befreien konnte, informierten Sicherheitsmitarbeiter Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Diese konnten ihn nach rund 40 Minuten aus der Grube ziehen. Der Jugendliche wurde mit einer leichten Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht. Den drei jungen Männern droht nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs.